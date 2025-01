Disagi al Cup di Pescara: prenotazioni bloccate, caos per gli utenti

Il sistema di gestione delle prenotazioni sanitarie della Asl di Pescara è in tilt, generando disservizi e lunghe attese per gli utenti che necessitano di visite mediche.

Problemi tecnici mettono in difficoltà la Asl di Pescara: il software del Centro Unico di Prenotazione (Cup) ha smesso di funzionare, creando pesanti disagi per gli utenti che cercano di prenotare esami e visite specialistiche. A causa del malfunzionamento, le prenotazioni risultano bloccate, e l'utenza è costretta a fronteggiare ritardi e incertezze nell’accesso ai servizi sanitari.

Il guasto ha avuto un impatto immediato sull’organizzazione delle attività sanitarie. Diverse persone, ignare del problema, si sono presentate agli sportelli per fissare appuntamenti, solo per scoprire che il sistema era fuori uso. Le richieste telefoniche e le prenotazioni online hanno subito analoghi blocchi, provocando malcontento tra i pazienti, molti dei quali in attesa da settimane per ottenere cure mediche.

Secondo fonti interne alla Asl, il guasto riguarda il sistema informatico centrale, ma non sono ancora chiare le tempistiche per il ripristino completo del servizio. Tecnici specializzati stanno lavorando per risolvere il problema, ma nel frattempo è stato consigliato agli utenti di utilizzare canali alternativi laddove disponibili o di attendere comunicazioni ufficiali per la ripresa delle prenotazioni.

La dirigenza sanitaria ha rassicurato i cittadini, dichiarando che ogni sforzo è in corso per ridurre al minimo i disagi. Tuttavia, l'accaduto ha sollevato critiche nei confronti della gestione tecnologica dell'ente, con richieste di maggiore attenzione per la manutenzione dei sistemi cruciali per la sanità pubblica.

La situazione rimane critica, con un impatto diretto su centinaia di utenti, e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore per chiarire i tempi di ripristino e le misure di supporto temporaneo che potrebbero essere messe in atto.