Discoteca Chiusa per Lavoro Nero e Carenze Igieniche: Due Denunce e 25.000 Euro di Sanzioni

Un'operazione congiunta dei carabinieri ha portato alla sospensione dell'attività di una discoteca, a causa di gravi violazioni in materia di lavoro e igiene. Il blitz, condotto dai carabinieri di Alba Adriatica insieme ai colleghi del Nas di Pescara e del Nucleo Ispettorato Lavoro di Teramo, ha rivelato irregolarità che hanno portato a denunce e sanzioni.

L'Intervento

Durante l'ispezione, le autorità hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie all'interno del locale notturno. In aggiunta, sei lavoratori, tra cui tre dipendenti della discoteca e tre addetti alla sicurezza, risultavano impiegati irregolarmente, senza alcun contratto di lavoro.

Di conseguenza, l'attività della discoteca è stata immediatamente sospesa. Sia il titolare del locale sia il responsabile dell'agenzia di sicurezza sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per violazioni delle normative sul lavoro.

Sanzioni e Provvedimenti

Le violazioni accertate hanno comportato sanzioni amministrative per un totale di circa 25.000 euro. Inoltre, le autorità amministrative e sanitarie sono state avvisate delle ulteriori anomalie riscontrate, con l'obiettivo di adottare misure correttive.

Altre Denunce

Nel corso delle operazioni, i carabinieri di Alba Adriatica hanno denunciato altre due persone per infrazioni legate al mancato rispetto di ordinanze. Il primo individuo è stato trovato in un bar nonostante fosse destinatario di un foglio di via obbligatorio, mentre il secondo è stato sorpreso in uno stabilimento balneare violando un divieto di accesso a specifiche aree urbane.

Conclusioni

L'intervento dei carabinieri sottolinea l'importanza del rispetto delle norme lavorative e igieniche, fondamentali per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori e dei clienti. Le autorità continueranno a monitorare le attività commerciali per prevenire e reprimere tali violazioni, promuovendo un ambiente lavorativo legale e sicuro.