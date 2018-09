Disordini durante incontro di calcio Avezzano-Cesena, arrestati due tifosi

In relazione ai disordini verificatisi ad Avezzano domenica 16 settembre, in occasione dell’incontro di calcio Avezzano-Cesena, valevole per il campionato di Serie D - Girone F, disputatosi presso lo Stadio Comunale dei Marsi, nel pomeriggio odierno personale del Commissariato di P.S. di Avezzano ha proceduto all’arresto differito di due giovani avezzanesi, resisi responsabili, nella circostanza, di lancio di sassi contro le Forze di Polizia, con conseguenti lesioni personali e danneggiamento di automezzi di servizio e di veicoli privati parcheggiati nella pubblica via.

I due arrestati, L. S., di anni 27, già destinatario di DASPO, e T. S., di anni 31, su disposizione del P.M. di turno, in attesa dell’udienza di convalida sono stati posti agli arresti domiciliari.

Prosegue, a cura del Commissariato di P.S. di Avezzano, della Polizia Scientifica e delle DIGOS di L’Aquila e Forlì-Cesena, l’analisi del copioso materiale video-fotografico disponibile, ai fini della completa identificazione e successiva denuncia all’Autorità Giudiziaria degli altri tifosi di entrambe le compagini autori di reati, nei confronti dei quali saranno altresì emessi provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.