Disorientate Durante un'Escursione: Salvate Due Donne sul Gran Sasso

Due escursioniste sono state salvate nel primo pomeriggio di ieri dai vigili del fuoco, con il supporto del Soccorso Alpino dell’Aquila, dopo aver perso l'orientamento durante un'escursione sul Gran Sasso. Le donne sono finite accidentalmente in una fitta boscaglia nella località Creste di Monte Cristo, sul versante di Valle Fredda.

Un'Escursione Finita Male

Le due escursioniste erano partite nella mattinata per una camminata sulle Creste di Monte Cristo, ma a un certo punto del percorso hanno perso l’orientamento, trovandosi in una zona impervia e ricoperta di vegetazione. Rendendosi conto di essere in difficoltà, le donne hanno contattato il numero unico di emergenza 112 tramite il loro telefono cellulare.

L'Intervento dei Soccorsi

Grazie alla chiamata di emergenza, è stato immediatamente attivato il piano di soccorso che ha coinvolto i vigili del fuoco e il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Aquila (CNSAS). Un elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Pescara è stato inviato sul posto per localizzare e trarre in salvo le escursioniste. L'intervento rapido e coordinato ha permesso di raggiungere le due donne e procedere con il loro recupero aereo in sicurezza.

Buone Condizioni di Salute

Le escursioniste sono state recuperate intorno alle ore 14:00 e, secondo le prime valutazioni, erano in buone condizioni di salute, senza necessità di cure mediche immediate. L’operazione di salvataggio è stata portata a termine con successo grazie alla collaborazione tra i vigili del fuoco e il CNSAS, che hanno lavorato insieme per garantire la sicurezza delle due donne.

Raccomandazioni per gli Escursionisti

Questo episodio mette in evidenza l'importanza di essere ben preparati quando si affrontano escursioni in montagna. È fondamentale avere con sé strumenti di navigazione adeguati e mantenere sempre una certa attenzione al percorso. Inoltre, è consigliabile informare qualcuno del proprio itinerario e orario di rientro previsto.

Grazie alla prontezza dei soccorsi, l’incidente si è concluso senza conseguenze gravi, dimostrando l'efficacia della cooperazione tra le forze di emergenza locali nella gestione delle operazioni di salvataggio in montagna.