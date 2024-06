Divieto di Balneazione per Inquinamento Vicino alla Foce del Torrente Buonanotte

Il sindaco Francesco Menna ha emesso un'ordinanza che vieta temporaneamente la balneazione nel tratto di spiaggia situato 100 metri a nord della foce del torrente Buonanotte. La decisione è stata presa a seguito della comunicazione dell’Arta (Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente) del Distretto provinciale di Pescara, che ha rilevato valori microbiologici "non conformi" nei campionamenti effettuati.

La misura preventiva resterà in vigore fino a quando i risultati delle analisi non confermeranno il ripristino della sicurezza delle acque per la balneazione.