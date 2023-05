Dodici milioni di euro per riciclo terre rare da auto e lampade

Dodici milioni di euro complessivi per fare un importante passo avanti nel riciclo delle cosiddette terre rare, una quindicina di elementi chimici divenuti essenziali per tutte le tecnologie del presente e del futuro come batterie ricaricabili, dispositivi di ultima generazione ed energie rinnovabili.

Il finanziamento è destinato, infatti, a due progetti europei sviluppati dall'Università dell'Aquila, che puntano a trasferire in ambito industriale le tecniche messe a punto dai ricercatori, recuperando terre rare da automobili elettriche e ibride, dai generatori eolici e da altri dispositivi come hard disk e lampade fluorescenti.

I 12 milioni sono stati ricavati grazie al brevetto dell'Università ottenuto in questo campo, che è ormai diventato prioritario per la transizione energetica ed ecologica. Il primo progetto, chiamato New-Re, è partito a fine 2022 ed è affidato al Consorzio Erion, del quale fanno parte sia aziende che enti di ricerca: lo scopo è quello di realizzare un primo impianto pilota per il recupero delle terre rare dai magneti contenuti nei motori elettrici e negli altri dispositivi. Il secondo progetto, invece, partirà agli inizi di settembre 2023 e sarà coordinato dall'azienda Itelyum Spa (coinvolta anche nel primo studio). In questo caso verrà effettuata l'industrializzazione vera e propria del processo, con la realizzazione di un impianto sempre per la produzione di terre rare a partire da magneti, ma con la possibilità di trattare anche altre tipologie di materiali come schede elettroniche e batterie al litio. Con altri due progetti Horizon 2020 attivi, sempre finalizzati al recupero di questi elementi, l'Università dell'Aquila consolida quindi la sua posizione a livello nazionale ed europeo in questo campo, anche con la possibilità di utilizzare un proprio impianto pilota e attrarre ricercatori dall'estero.