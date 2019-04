Domani, Martedì 30 Aprile

Nord: In prevalenza poco nuvoloso o velato, salvo locali annuvolamenti al pomeriggio sulle Alpi orientali, senza fenomeni rilevanti. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 21.

Centro: Variabilità sulle zone interne e sulla Dorsale con rischio di rovesci o temporali nel pomeriggio; prevale il sole altrove. Temperature in rialzo, massime tra 16 e 20.

Sud: Nuvolosità variabile associata a rovesci sparsi sull'Appennino meridionale. Soleggiato su Calabria e Sicilia. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 19.





Dopodomani, Mercoledì 1 Maggio

Nord: In prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento e isolati fenomeni diurni sui rilievi friulani. Temperature in rialzo, massime tra 19 e 24.

Centro: Prevale il sole al mattino, dal pomeriggio addensamenti lungo l'Appennino con qualche pioggia o temporale in esaurimento serale. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 21.

Sud: Sole al mattino salvo disturbi su est Sicilia. Instabilità diurna sull'Appennino con piogge e temporali in sconfinamento alle coste. Temperature stabili, massime tra 15 e 19.





Fra 3 giorni, Giovedì 2 Maggio

Nord: Avvio di giornata soleggiato, peggiora dal pomeriggio a partire dal Nord-Ovest con rovesci e temporali sparsi. Temperature in lieve calo, massime tra 18 e 23.

Centro: Tempo in prevalenza soleggiato, salvo per locali annuvolamenti e isolati acquazzoni pomeridiani lungo l'Appennino. Temperature stabili, massime tra 17 e 21.

Sud: Tempo buono nel complesso, salvo locale instabile nelle ore pomeridiane sui rilievi e aree interne. Più soleggiato lungo le coste. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 20.

Tendenza per venerdì, 03 maggio 2019 Nord: Al nord ovest: Coperto con pioggia debole in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Coperto con pioggia debole sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, Coperto con pioggia moderata sulle pianure emiliane, Coperto con neve debole o moderata sulle Dolomiti.

Centro Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sulla capitale, Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale toscana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Sereno sulla dorsale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sud Sul tirreno: Sereno sui litorali e sulla dorsale calabra, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, Sereno altrove. Sulle isole maggiori: Sereno altrove.

Tendenza per sabato, 04 maggio 2019 Nord: Al nord ovest: Coperto con pioggia debole in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. Al nord est: Coperto con pioggia debole sulla laguna veneta, Nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, Coperto con pioggia moderata sulle pianure venete e sulle pianure emiliane, Coperto con neve debole o moderata sulle Dolomiti.

Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane, Coperto con pioggia moderata sulla dorsale toscana, Coperto con pioggia debole altrove. Sull'adriatico: Nuvoloso con locali aperture sui litorali, Coperto con pioggia debole altrove.

Sud Sul tirreno: Piogge di forte intensita' sui litorali e sulla dorsale calabra, Coperto con pioggia debole altrove. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole. Sulle isole maggiori: Nuvoloso con locali aperture sul palermitano, Nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda, Coperto con pioggia debole altrove.

Tendenza per domenica, 05 maggio 2019 Nord: Al nord ovest: Coperto con pioggia debole in riviera ligure, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo piemontesi, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, Coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. Al nord est: Coperto con pioggia moderata in Romagna, Coperto con neve debole o moderata sulle Dolomiti, Coperto con pioggia debole altrove.

Centro Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Coperto con pioggia moderata sulla capitale, Coperto con pioggia debole sulle pianure toscane e sulla dorsale laziale, Coperto con neve debole o moderata sulla dorsale toscana. Sull'adriatico: Coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso, Coperto con pioggia moderata altrove.

Sud Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulla dorsale campana, Coperto con pioggia moderata sulle pianure e sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale calabra. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sulla dorsale molisana, Sereno sulla dorsale lucana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano, Coperto con pioggia moderata sulla Costa Smeralda e su interne sarde, Sereno altrove.

Fonte 3BMeteo