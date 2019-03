Dompè, Menarini e Sanofi per 10/o anniversario sisma donano fondi per ambulanza

A pochi giorni dal decimo anniversario del tragico terremoto che il 6 aprile 2009 ha sconvolto la comunità aquilana e il Paese, le tre aziende farmaceutiche presenti sul territorio - Dompé, Menarini e Sanofi - danno una nuova testimonianza del loro indissolubile legame con questa terra: in presenza del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, del Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e delle istituzioni locali, i presidenti delle tre aziende hanno voluto personalmente consegnare il contributo di 50 mila euro finalizzato all'acquisto di un'autoambulanza per la ASL 1 dell'Aquila-Sulmona-Avezzano.

"Oggi il legame tra Menarini e L'Aquila è più forte che mai - hanno detto Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del Board di Menarini - Solo qualche mese fa abbiamo celebrato i 25 anni dello stabilimento che, dopo il sisma del 2009, è diventato simbolo di forza e di tenacia del nostro Gruppo".

"La donazione dell'ambulanza - ha dichiarato Sergio Dompé - è un segnale che rafforza l'impegno di Dompé sul territorio in una prospettiva di lungo periodo. Un impegno che non si è mai fermato, soprattutto grazie alla forza di volontà dei nostri collaboratori che già a poche settimane dal sisma hanno ripreso appieno la propria attività".

"Quello che è successo qui dieci anni fa - ha concluso Hubert de Ruty, presidente e ad Sanofi Italia - ha fortemente condizionato come Sanofi oggi interpreta il legame con questo Paese. Noi c'eravamo. A due giorni dal terremoto, i nostri colleghi hanno trovato in un campo tenda all'interno dello stabilimento un ambiente protetto con i propri familiari. 21 giorni dopo, insieme, abbiamo riavviato la produzione. 5 mesi dopo, abbiamo inaugurato un complesso residenziale temporaneo per 500 persone, alcuni collaboratori ma tanti concittadini che qui hanno ritrovato un alloggio e spazi di socialità".