Donatella Di Pietrantonio Trionfa al Premio Strega: "Userò la Mia Voce per i Diritti"

Donatella Di Pietrantonio ha vinto con largo margine il Premio Strega 2024 con il suo romanzo "L'età fragile" (Einaudi), ottenendo 189 voti. La scrittrice abruzzese, originaria di Arsita e residente a Penne, era già stata data per superfavorita e aveva conquistato anche lo Strega Giovani 2024.

Nel suo romanzo, Di Pietrantonio affronta temi complessi come il rapporto madre-figlia e la violenza di genere, ambientando la storia durante la pandemia. La scrittrice, che continua a esercitare la professione di dentista pediatrica, ha dedicato il suo libro alle sopravvissute e ha espresso il suo impegno a usare la sua voce in difesa dei diritti per cui la sua generazione ha lottato.

"Sono emozionata e raggiante," ha dichiarato Di Pietrantonio, indossando un elegante abito nero e rosa di Etro, "Prometto di usare la mia voce scritta e orale in difesa dei diritti che oggi non sono più scontati."

Il secondo posto è stato mantenuto da Dario Voltolini con "Invernale" (La nave di Teseo), che ha ricevuto 143 voti, mentre Chiara Valerio si è classificata terza con "Chi dice e chi tace" (Sellerio), ottenendo 138 voti.

La cerimonia ha visto i sei finalisti salire sul palco con cartelli che formavano la frase "I libri sono in gara, chi li scrive no," in segno di solidarietà tra gli autori. La serata è stata caratterizzata da un tocco glamour con gli abiti firmati da Dior, Missoni, Lardini e Gucci.

La sestina finalista ha incluso anche Raffaella Romagnolo con "Aggiustare l'universo" (Mondadori), Paolo Di Paolo con "Romanzo senza umani" (Feltrinelli) e Tommaso Giartosio con "Autobiogrammatica" (minimum fax).

La serata è stata trasmessa in diretta su Rai3, condotta da Geppi Cucciari e Pino Strabioli. Circa 700 votanti su 644 aventi diritto hanno espresso le loro preferenze, con il Ninfeo meno affollato del solito ma comunque gremito di figure di spicco della cultura e dell'editoria italiana.

I complimenti dell'assessore regionale alla cultura Roberto Santangelo:

“Complimenti a Donatella Di Pietrantonio che con L'età fragile ha vinto il prestigioso Premio Strega 2024. La scrittrice abruzzese ha proposto un romanzo in cui emerge la fragilità con la quale ognuno di noi convive, riportando alla luce un fatto di cronaca avvenuto sulla Maiella e affrontando il rapporto intergenerazionale. Grazie al suo talento e alla sua sensibilità letteraria, Di Pietrantonio è un grande orgoglio per l’Abruzzo” .

Con queste parole l’assessore con delega alla Cultura della Regione Abruzzo Roberto Santangelo è intervenuto per congratularsi con la scrittrice Donatella Di Pietrantonio vincitrice del Premio Strega 2024.