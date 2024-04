Donna Gravemente Sfregiata da un Cane che la Morde al Viso

Una donna di 36 anni è in prognosi riservata all'ospedale di Avezzano dopo essere stata aggredita da un cane pastore abruzzese nella zona di Borgo Bussi a Celano. La vittima, C.O., originaria del Bergamasco ma residente a Celano, stava sistemando il suo cavallo in un'area recintata quando è stata improvvisamente attaccata dal cane. Il pastore abruzzese l'ha morso al viso e al collo, causando ferite profonde.

Gli abitanti vicini hanno lanciato l'allarme e la donna è stata trasferita d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale di Avezzano. I medici hanno diagnosticato una ferita grave al volto, coinvolgendo i muscoli facciali, e hanno richiesto l'intervento di uno specialista. Nonostante i tentativi di trasferirla in ospedali abruzzesi o romani con reparti specializzati, la disponibilità non è stata trovata. Attualmente, la donna rimane in prognosi riservata ad Avezzano, in attesa di un possibile trasferimento al Santo Spirito di Pescara dove i chirurghi plastici valuteranno l'intervento necessario.

I Carabinieri Forestali di Celano stanno conducendo indagini sul caso.