Donna Investita: Ricoverata in Gravi Condizioni al Mazzini

Incidente Grave sulla Provinciale 23b: Una donna di 65 anni è stata investita questa mattina a Cellino Attanasio, lungo la contrada Valviano. L'incidente ha provocato un serio politrauma alla vittima, con gravi lesioni al volto.

Intervento del 118 e dei Carabinieri: Il personale del 118 è intervenuto prontamente sul luogo dell'incidente, occupandosi del soccorso e del trasporto della donna all'ospedale "Giuseppe Mazzini" di Teramo. Contestualmente, i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Condizioni Critiche: La donna rimane ricoverata in gravi condizioni, mentre le autorità continuano le indagini per comprendere le cause e le responsabilità dell'incidente.