Donna arrestata a Rancitelli: droga gettata dalla finestra in fuga dalla polizia

Una donna di 56 anni accusata di spaccio bloccata mentre tentava di disfarsi della droga in casa.

Una donna di 56 anni è stata arrestata ieri pomeriggio a Rancitelli con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, durante un normale pattugliamento del quartiere, hanno notato la donna, già con precedenti noti alle forze dell'ordine, parlare con gli occupanti di un'auto fuori dalla sua abitazione posta a piano terra.

L'atteggiamento sospetto della donna ha attirato l'attenzione degli agenti che si sono avvicinati. In un tentativo affrettato, la donna è entrata in casa. Tuttavia, un poliziotto è riuscito a seguirla all'interno, scoprendo un rapido tentativo di sbarazzarsi della droga. Con una mossa tempestiva, l'agente ha recuperato un involucro di cellophane contenente 15,82 grammi di cocaina, gettato dalla finestra del bagno.

La perquisizione successiva ha rivelato ulteriore materiale correlato allo spaccio, tra cui un bilancino di precisione, forbici intrise di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento delle dosi di droga. In camera da letto sono state rinvenute anche banconote per un totale di 820 euro, sospettate di essere il provento dell'attività di spaccio e poste sotto sequestro.

Nella stessa giornata, la Squadra Volante ha arrestato un uomo di 57 anni, residente a Pescara, che aveva violato il divieto di avvicinarsi alla casa familiare e ai luoghi frequentati dalla sua ex moglie. L'intervento degli agenti è scaturito da una segnalazione della donna, preoccupata per il comportamento dell'ex marito che aveva inviato un messaggio minaccioso.