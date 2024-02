Donna di 44 anni danneggia auto parcheggiate: Irritata dai troppi veicoli

Un atto di vandalismo ha colpito numerose auto parcheggiate in una via di Teramo, perpetrato da una donna di 44 anni. La scoperta è stata resa nota dalla polizia, intervenuta dopo le segnalazioni dei proprietari degli autoveicoli danneggiati. Gli episodi si sono verificati nella serata del 10 gennaio scorso lungo via Romualdi, dove le fiancate di diverse auto sono state rigate, causando danni stimati in migliaia di euro.

La polizia ha avviato un'indagine, supportata anche dalle immagini di un impianto di videosorveglianza privato, che ha permesso di identificare la responsabile. La donna ha ammesso la colpa, dichiarando che il gesto è stato scaturito da un impulso causato dall'irritazione per la presenza eccessiva di veicoli parcheggiati lungo la strada.

Particolarmente preoccupante è stata la scoperta che la maggior parte delle auto danneggiate non era coperta da assicurazione contro gli atti vandalici, lasciando i proprietari a fronteggiare i costi delle riparazioni. La donna, messa alle strette, si è mostrata pentita e disponibile a scusarsi per i danni causati.

Nel frattempo, la polizia ha anche arrestato un cittadino extracomunitario di 61 anni, già espulso dal territorio italiano con divieto di rientro per cinque anni. L'uomo, destinatario di un decreto di espulsione emesso nel 2022, è stato trovato nuovamente nel paese senza autorizzazione. Dopo l'arresto in flagranza di reato, è stato posto agli arresti domiciliari presso l'abitazione del figlio, con disposizione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.