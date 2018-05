Dopo incidente moto, la Provincia chiude strade non sicure

Al via i lavori di sistemazione delle strade Sr 479 Sannite e Sr 83 Marsicana, chiuse per ragioni di sicurezza due giorni fa ai mezzi su due ruote.

Una decisione adottata in seguito all'incidente avvenuto domenica scorsa vicino Barrea (L'Aquila) dove un quarantenne molisano è morto dopo essere finito con la sua moto su una buca.

"Per motivi di sicurezza tesi a scongiurare altri pericoli dopo la tragedia di domenica - spiega il presidente della Provincia dell'Aquila Angelo Caruso - abbiamo deciso di chiudere le arterie per le quali nelle passate settimane avevamo attivato le procedure per l'assegnazione dei fondi.

I lavori dovrebbero concludersi in due giorni". "Senza l'approvazione del bilancio, che questa Provincia ha adottato per prima in Abruzzo e in Italia, l'ente non avrebbe avuto alcuna possibilità di intervento sulle strade per mancanza di fondi" prosegue Caruso ricordando come un apposito decreto abbia di fatto attribuito all'Anas 188 km di strade provinciali tra le quali la 83 Marsicana.