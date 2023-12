Dopo la rissa, il sindaco di Fossacesia abbraccia la Giustizia Riparativa: Incontro con i giovani

"Un precedente in Abruzzo: il sindaco Di Giuseppantonio dialoga con gli autori del reato, sottolineando l'importanza della riabilitazione nella comunità"

Il percorso di Giustizia Riparativa ha concluso la sua fase di riabilitazione per due giovani coinvolti in una rissa davanti a un locale notturno a Fossacesia Marina. L'iniziativa, gestita dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Pescara, ha visto la partecipazione diretta del sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, rappresentando un caso unico in Abruzzo in cui un capo di governo comunale ha incontrato personalmente gli autori del reato.

L'incontro ha evidenziato il reale pentimento dei giovani, coinvolgendoli in un dialogo franco e aperto con il sindaco e gli operatori coinvolti nel percorso di riabilitazione. Questo rappresenta un significativo passo avanti nella Giustizia Riparativa, con il sindaco che, in rappresentanza della comunità, si è impegnato a comprendere le ragioni dietro l'episodio di violenza.

Il sindaco Di Giuseppantonio ha raccontato l'esperienza: "Di fronte ho avuto due giovanissimi sinceramente rammaricati e che mi hanno commosso per la loro serietà e lealtà. Ho spiegato loro che i fatti dei quali sono stati protagonisti possono creare allarme sociale e danni economici a una città turistica come Fossacesia. È stata un'esperienza importante soprattutto sotto l'aspetto umano."

Il percorso di riabilitazione, denominato "circles", è stato descritto da Francesca Genzano, responsabile del Centro di Giustizia Riparativa di Studio Iris, come un programma altamente inclusivo. Esso offre una modalità di gestione dei conflitti basata sul dialogo guidato tra le persone, promuovendo un processo di empowerment e responsabilità. Questo metodo si concentra su una gestione circolare del dialogo in cui vengono esplorati bisogni, interessi e responsabilità per attivare la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale.

La partecipazione attiva del sindaco è stata ritenuta significativa e apprezzata, sottolineando il suo impegno verso la comunità. La Giustizia Riparativa emerge come il futuro della società, integrando il punto di vista delle vittime, responsabilizzando gli autori dei reati e promuovendo pratiche virtuose di riparazione dell'offesa nell'interesse dell'intera comunità. La responsabile del Centro di Giustizia Riparativa di Studio Iris ha evidenziato l'importanza di questa scommessa e l'impegno significativo di tutte le parti coinvolte, concludendo con un ringraziamento al sindaco Di Giuseppantonio per la sua generosa disponibilità e il suo confronto diretto con i giovani coinvolti.