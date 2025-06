Dramma a Sant’Eusanio: cosa ha causato lo schianto mortale del 90enne

Una tragica mattinata sulla statale 84: un anziano perde il controllo, travolge un furgone e si schianta contro un muro, provocando un lutto profondo.

Nella mattinata dell’9 giugno, un tragico incidente ha spezzato la vita di un uomo di 90 anni a Sant’Eusanio del Sangro, lungo la strada statale 84. Secondo quanto ricostruito, la sua utilitaria ha impattato contro un furgone prima di terminare la corsa contro un muro perimetrale di un edificio, senza lasciare scampo alla vittima, deceduta sul colpo.

Il sinistro si è verificato in territorio comunale, in località Santa Lucia, con dinamiche ancora al vaglio delle forze dell’ordine. È plausibile che il conducente abbia subito un malore improvviso, perdendo il controllo del veicolo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente vigili del fuoco, personale del 118 e la polizia stradale per effettuare i necessari rilievi.

Le operazioni di soccorso, pur tempestive, non hanno potuto evitare il decesso dell’uomo. Gli agenti stanno approfondendo la possibile causa medica che avrebbe potuto innescare la perdita del controllo, tra cui l’ipotesi di un malore al volante .

La vittima, residente in un comune della area frentana, era alla guida di una Fiat Punto, secondo le informazioni disponibili. Dopo il violento impatto, il veicolo ha arrestato la propria marcia contro il muro adiacente alla carreggiata. Il traffico è stato interrotto per consentire le indagini e la rimozione dei mezzi, causando rallentamenti sulla statale 84.