Dramma alle Gole di Fossaceca: Escursionista Salvata dai Vigili del Fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, una 39enne residente a Viterbo, impegnata in attività di torrentismo, è stata soccorsa dai vigili del fuoco di Teramo dopo un infortunio nella suggestiva zona delle Gole di Fossaceca, nel comune di Isola del Gran Sasso. La donna, in seguito a una caduta, ha riportato una distorsione alla caviglia, rendendo necessario l'intervento di emergenza.

Ricevuta la chiamata al 112, i pompieri hanno prontamente inviato una squadra operativa e richiesto l'intervento dell'elicottero del reparto volo di Pescara. Contemporaneamente, la centrale del 118 ha predisposto un'ambulanza nel piazzale del santuario di San Gabriele.

L'elicottero dei vigili del fuoco ha raggiunto la zona impervia, permettendo a un aerosoccorritore di calarsi tra le pareti del torrente per raggiungere l'escursionista. Dopo averla imbracata, la 39enne è stata sollevata a bordo dell'elicottero e trasportata nel piazzale di San Gabriele. Da lì, è stata trasferita in ambulanza all'ospedale Mazzini di Teramo per ricevere le cure necessarie.