Dramma della Solitudine a Fossacesia: Trovato Senza Vita 77enne Dopo 10 Giorni

Una storia di solitudine e tristezza si è consumata a Fossacesia, dove il corpo senza vita di Andrea Di Budio, 77 anni, è stato scoperto nella sua abitazione in via Sangro. L'uomo, originario della Puglia ma da tempo residente in paese, è stato vittima di un malore che ha stroncato la sua vita solitaria.

Andrea, una figura mite e taciturna, viveva da solo in un appartamento in affitto al civico 28 di via Sangro. La scoperta del suo decesso ha gettato un'ombra di tristezza sulla comunità locale. Non è escluso che il dramma abbia avuto luogo già nel giorno in cui avrebbe compiuto 77 anni, il 12 gennaio, poiché il corpo è stato ritrovato a distanza di ben 10 giorni dalla sua scomparsa.

Il Comune si occuperà delle pratiche relative alla sepoltura, sottolineando la dimensione tragica di un evento che evidenzia l'isolamento e la fragilità di chi, in silenzio, vive lontano dagli sguardi della comunità. La vicenda di Andrea Di Budio richiama l'attenzione su questioni importanti legate alla solitudine degli anziani e alla necessità di un maggior sostegno e monitoraggio per coloro che vivono da soli, specialmente nelle situazioni più vulnerabili.