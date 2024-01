Dramma familiare sventato: Carabinieri arrestano 70enne che ha sparato alla moglie

Un drammatico episodio familiare è stato sventato dai Carabinieri che hanno arrestato Nicola Dell'Orso, un uomo di 70 anni accusato di aver sparato un colpo di fucile in casa, mirando alla moglie. La donna, tuttavia, è riuscita miracolosamente a evitare il proiettile, dando inizio a una colluttazione tra i coniugi, interrotta dall'arrivo tempestivo dei vicini, allarmati dalle urla udite.

La vittima, una donna di 64 anni, è riuscita a divincolarsi durante la lotta e ha disarmato il marito, fuggendo dal luogo dell'aggressione con l'arma in mano. La signora è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso dell'ospedale locale a causa di alcuni traumi riportati durante la violenta vicenda, tra cui ferite toraciche, facciali e all'orecchio.

Dopo essere stato condotto in caserma dai Carabinieri, Nicola Dell'Orso è stato ufficialmente arrestato per il suo coinvolgimento nell'incidente. L'arresto è stato eseguito in seguito alla pericolosità della situazione e all'imminente pericolo rappresentato dall'uomo armato.

Le indagini sono in corso per comprendere le dinamiche e le cause scatenanti di questo violento episodio domestico. L'attenzione è ora rivolta al recupero dell'arma da fuoco, mentre le autorità stabiliscono ulteriori misure per garantire la sicurezza della vittima e la gestione della situazione familiare.