Dramma nei campi: anziano muore dopo un incidente con la motozappa

L’uomo, rimasto gravemente ferito durante lavori agricoli nei terreni di casa, era ricoverato da settimane dopo un intervento chirurgico necessario per le gravi lesioni

Non ce l’ha fatta Livio D’Attilio, l’84enne rimasto vittima di un grave incidente agricolo avvenuto nei giorni scorsi a Collecorvino. L’uomo era stato ricoverato in ospedale dopo essere rimasto incastrato con la gamba in una motozappa mentre svolgeva alcuni lavori nei terreni di sua proprietà.

L’episodio risale al 10 aprile, quando il pensionato si trovava nei campi vicino alla propria abitazione. Secondo quanto ricostruito, durante le operazioni agricole la macchina avrebbe improvvisamente bloccato l’arto, provocando lesioni gravissime. A lanciare l’allarme, intorno alle ore 18, è stato un vicino di casa che, affacciatosi al balcone, ha assistito alla scena e ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118, supportati dal personale della Life di Pianella, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco del distaccamento di Penne. L’intervento si è rivelato particolarmente complesso, rendendo necessario il trasferimento urgente in ospedale, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita attraverso un intervento chirurgico drastico, con l’amputazione dell’arto compromesso.

Nonostante gli sforzi del personale sanitario e settimane di ricovero, le condizioni dell’uomo sono progressivamente peggiorate fino al decesso. La comunità locale è stata profondamente colpita dalla notizia, trattandosi di una figura conosciuta nel territorio.

La vicenda riporta l’attenzione sui rischi legati alle attività agricole, soprattutto quando svolte in autonomia e con mezzi meccanici potenzialmente pericolosi. I funerali si terranno nella giornata odierna, con familiari e conoscenti pronti a dare l’ultimo saluto all’anziano.