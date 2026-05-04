Dramma sul lavoro a Bazzano: operaio muore schiacciato da muletto

Incidente mortale nella zona industriale aquilana, inutili i soccorsi del 118 intervenuti insieme a vigili del fuoco e carabinieri per chiarire la dinamica

Un nuovo episodio di incidente sul lavoro scuote il territorio aquilano. Nella zona industriale di Bazzano, alle porte de L'Aquila, un operaio di 49 anni ha perso la vita mentre era impegnato nelle proprie mansioni all’interno di uno stabilimento produttivo.

Secondo le prime informazioni raccolte, ancora in fase di verifica, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da un carrello elevatore durante le attività lavorative. Una dinamica che resta al centro degli accertamenti da parte delle autorità competenti, chiamate a ricostruire con precisione quanto accaduto.

L’allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti, facendo intervenire in pochi minuti i soccorritori del 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Nonostante la rapidità dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, per il lavoratore non è stato possibile fare nulla: le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi.

L’area dell’incidente è stata prontamente messa in sicurezza, consentendo l’avvio dei rilievi tecnici e delle prime verifiche. Gli investigatori stanno acquisendo elementi utili per chiarire eventuali responsabilità e accertare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La tragedia riporta al centro dell’attenzione il tema degli infortuni sul lavoro, una problematica ancora attuale che continua a registrare episodi gravi in diversi settori produttivi. Un dramma che colpisce una comunità già segnata da altri eventi simili e che riapre il dibattito sulla prevenzione e sulla tutela dei lavoratori.