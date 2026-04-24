Omicidio a Vasto, svolta del gip: il padre resta in carcere

Respinta la richiesta della difesa dopo l’udienza di convalida, mentre la comunità si prepara ai funerali del giovane ucciso in casa

Rimane in carcere Antonio Sciorilli, il 52enne che ha confessato l’omicidio del figlio Andrea, di appena 21 anni, colpito mortalmente con tre fendenti d’ascia. A stabilirlo è stato il gip del Tribunale di Vasto, che ha sciolto la riserva dopo l’udienza di convalida dell’arresto eseguito dai carabinieri.

Il giudice ha respinto le richieste avanzate dai legali della difesa, confermando la misura cautelare detentiva nei confronti dell’uomo, che resta quindi in custodia cautelare. Durante l’interrogatorio, Sciorilli ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma ha comunque rilasciato dichiarazioni spontanee, sostenendo di aver agito per legittima difesa.

Una versione dei fatti che sarà ora oggetto di ulteriori verifiche da parte degli inquirenti, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e il contesto familiare in cui si è consumata la tragedia. L’episodio ha profondamente colpito la comunità locale, lasciando sgomento e interrogativi ancora aperti.

Nel frattempo, il difensore di fiducia dell’indagato, l’avvocato Massimiliano Baccalà, ha annunciato nuovi colloqui con il proprio assistito. “Dopo l’udienza – ha riferito – era fortemente provato, molto scosso, in condizioni psicologiche difficili”. Il legale ha spiegato di voler incontrare nuovamente l’uomo nelle prossime ore per valutare i prossimi passi della strategia difensiva.

Sul fronte umano, la città si stringe attorno alla famiglia della vittima. Nel pomeriggio, alle 15:30, nella chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista, si terranno i funerali del giovane Andrea, un momento di raccoglimento che vedrà la partecipazione di amici, parenti e cittadini.

L’inchiesta prosegue, mentre restano centrali gli accertamenti sulle motivazioni del gesto e sulle eventuali responsabilità, in una vicenda che continua a suscitare forte attenzione e dolore.