Traforo del Gran Sasso, nuove chiusure: disagi e percorsi alternativi

Interventi di manutenzione nelle gallerie del Gran Sasso comportano limitazioni notturne al traffico sull’autostrada A24 con deviazioni obbligatorie e percorsi alternativi consigliati
Nuove limitazioni alla circolazione interessano il Traforo del Gran Sasso, lungo l’autostrada A24, a causa di programmati interventi di manutenzione nelle gallerie. L’annuncio arriva dalla concessionaria Strada dei Parchi, che ha comunicato una serie di chiusure notturne nel tratto compreso tra Assergi e Colledara/San Gabriele, in entrambe le direzioni.
Le operazioni riguarderanno entrambi i fornici e comporteranno modifiche temporanee alla viabilità. Le prime chiusure sono previste nelle notti tra lunedì e martedì, dalle ore 22 alle ore 6, limitatamente alla carreggiata ovest in direzione L’Aquila/Roma. In questa fascia oraria, i veicoli provenienti dalla costa adriatica saranno obbligati a uscire allo svincolo di Colledara/San Gabriele.
Ulteriori interventi sono programmati per le notti del 7 e 8 maggio, sempre nella fascia oraria notturna, ma questa volta sulla carreggiata est in direzione Teramo. In questo caso, il traffico proveniente da Roma e L’Aquila dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Assergi.
Per garantire la continuità degli spostamenti, sono stati individuati diversi percorsi alternativi, con particolare attenzione ai mezzi pesanti e alle lunghe percorrenze. Tra le opzioni consigliate figura l’utilizzo dell’autostrada A14 e della A25, oltre alla viabilità ordinaria che attraversa la Piana di Navelli e il Valico delle Capannelle. Tuttavia, proprio lungo la SS80 sono presenti cantieri che potrebbero causare ulteriori rallentamenti.
Le chiusure rientrano in un piano più ampio di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture, finalizzato a garantire standard adeguati di sicurezza lungo uno dei principali collegamenti tra Adriatico e Tirreno.
Date e orari
Tratti interessati
➡️ Direzione L’Aquila/Roma
⬅️ Direzione Teramo
Percorsi alternativi
⚠️ Note
Un calendario che invita automobilisti e autotrasportatori a pianificare con attenzione gli spostamenti nelle ore notturne.