Traforo del Gran Sasso, nuove chiusure: disagi e percorsi alternativi

Interventi di manutenzione nelle gallerie del Gran Sasso comportano limitazioni notturne al traffico sull’autostrada A24 con deviazioni obbligatorie e percorsi alternativi consigliati

Nuove limitazioni alla circolazione interessano il Traforo del Gran Sasso, lungo l’autostrada A24, a causa di programmati interventi di manutenzione nelle gallerie. L’annuncio arriva dalla concessionaria Strada dei Parchi, che ha comunicato una serie di chiusure notturne nel tratto compreso tra Assergi e Colledara/San Gabriele, in entrambe le direzioni.

Le operazioni riguarderanno entrambi i fornici e comporteranno modifiche temporanee alla viabilità. Le prime chiusure sono previste nelle notti tra lunedì e martedì, dalle ore 22 alle ore 6, limitatamente alla carreggiata ovest in direzione L’Aquila/Roma. In questa fascia oraria, i veicoli provenienti dalla costa adriatica saranno obbligati a uscire allo svincolo di Colledara/San Gabriele.

Ulteriori interventi sono programmati per le notti del 7 e 8 maggio, sempre nella fascia oraria notturna, ma questa volta sulla carreggiata est in direzione Teramo. In questo caso, il traffico proveniente da Roma e L’Aquila dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Assergi.

Per garantire la continuità degli spostamenti, sono stati individuati diversi percorsi alternativi, con particolare attenzione ai mezzi pesanti e alle lunghe percorrenze. Tra le opzioni consigliate figura l’utilizzo dell’autostrada A14 e della A25, oltre alla viabilità ordinaria che attraversa la Piana di Navelli e il Valico delle Capannelle. Tuttavia, proprio lungo la SS80 sono presenti cantieri che potrebbero causare ulteriori rallentamenti.

Le chiusure rientrano in un piano più ampio di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture, finalizzato a garantire standard adeguati di sicurezza lungo uno dei principali collegamenti tra Adriatico e Tirreno.

Date e orari

Lunedì e martedì: dalle 22:00 alle 06:00

7 e 8 maggio: dalle 22:00 alle 06:00

Tratti interessati

Tratta Assergi – Colledara/San Gabriele

Entrambe le direzioni, con chiusure alternate

➡️ Direzione L’Aquila/Roma

Chiusura carreggiata ovest

Uscita obbligatoria: Colledara/San Gabriele

⬅️ Direzione Teramo

Chiusura carreggiata est (7-8 maggio)

Uscita obbligatoria: Assergi

Percorsi alternativi

Autostrade A14 e A25

e SS17 e SS153 (Piana di Navelli)

SS80 (Valico delle Capannelle – presenza cantieri)

⚠️ Note

Possibili disagi per traffico pesante

Rallentamenti su viabilità alternativa

Un calendario che invita automobilisti e autotrasportatori a pianificare con attenzione gli spostamenti nelle ore notturne.