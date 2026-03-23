Dramma sfiorato a Pescara: coppia di anziani salvata dai vicini

Intervento tempestivo nei Colli dopo l’allarme lanciato dai residenti: decisivo il coordinamento tra forze dell’ordine, vigili del fuoco e sanitari del 118

Momenti di forte apprensione ai Colli di Pescara, dove una coppia di coniugi ultranovantenni è stata soccorsa dopo essere stata colpita da un improvviso malore all’interno della propria abitazione. Determinante si è rivelata la prontezza dei vicini di casa, che, non avendo notizie da diverse ore, hanno deciso di contattare i soccorsi.

I due anziani, rispettivamente di 97 e 90 anni, sono stati trovati in condizioni critiche ma ancora in vita grazie al rapido intervento attivato tramite il Numero Unico di Emergenza 112. Sul posto sono giunti in pochi minuti gli agenti della Squadra Volante della Questura, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.

Per accedere all’abitazione, i vigili del fuoco hanno dovuto forzare un ingresso, aprendo una finestra e consentendo così alle forze dell’ordine di entrare e successivamente di far accedere i sanitari. All’interno dell’appartamento i due coniugi sono stati rinvenuti accasciati a terra, privi di capacità di reagire autonomamente.

Le operazioni di soccorso si sono svolte in modo coordinato: il personale medico ha provveduto a stabilizzare le condizioni dei due anziani direttamente sul posto, prima di disporre il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della rete di vicinato e della tempestività nelle segnalazioni, elementi che in questo caso hanno consentito un intervento rapido e potenzialmente decisivo per salvare la vita ai due coniugi.