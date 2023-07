Dramma sul "ponte dei suicidi": Uomo minaccia di buttarsi, anche un agente ferito nell'intervento!

Drammatico episodio sul "ponte dei suicidi" sul viadotto di Pietrasecca sull'A24: ieri, un uomo proveniente da Avezzano ha tentato di togliersi la vita, ma l'intervento della polizia ha preso una pericolosa svolta. Verso le 13, l'uomo si è arrampicato sulle barriere di protezione, minacciando di buttarsi nel vuoto.

Fortunatamente, alcuni automobilisti hanno notato la situazione e hanno allertato immediatamente la Polizia Stradale di Caserta, che è intervenuta prontamente insieme ai colleghi di Avezzano.

Secondo le prime informazioni, sembra che lo sfratto imminente sia stato il fattore scatenante dell'atto disperato. Infatti, l'uomo avrebbe dato fuoco alla sua casa prima di recarsi sul ponte.

Dopo essere stato portato in sicurezza all'ospedale dell'Aquila in ambulanza, l'uomo è entrato in uno stato di escandescenza, costringendo alcuni agenti a ricevere cure mediche a causa delle violente aggressioni subite. La situazione ha richiesto un'azione tempestiva da parte delle forze dell'ordine per gestire questa ennesima tragedia sventata per un soffio.