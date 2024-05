Drammatico Salvataggio nel Sottopasso: Donna Intrappolata Salvata da Eroici Agenti Municipali /VIDEO

Pochi istanti dopo un violento nubifragio ad Avezzano, una donna è rimasta bloccata nel sottopasso allagato di via Don Minzoni con la sua auto. Fortunatamente, due agenti della Municipale sono intervenuti prontamente, entrando in acqua per salvarla.

Il salvataggio è stato catturato in un video, mostrando il coraggio degli agenti nel trarre la donna in salvo dall'acqua impetuosa. Una storia che poteva avere un epilogo tragico, ma grazie all'intervento tempestivo dei vigili urbani, si è conclusa con un lieto fine.