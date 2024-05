Droga e Soldi Sequestrati: Due Arresti nelle Operazioni Antidroga dei Carabinieri / VIDEO

In una serie di operazioni antidroga condotte dai carabinieri a Colonnella, Tortoreto e San Benedetto del Tronto, sono stati arrestati due extracomunitari e sequestrati oltre 1,2 kg di cocaina e 5.500 euro in contanti. Le indagini, che hanno coinvolto le Compagnie di Alba Adriatica, hanno portato alla scoperta di un laboratorio per il confezionamento della droga.

Durante la perquisizione in un'abitazione di Tortoreto, i militari hanno trovato 1.204 grammi di cocaina, due bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. In un terreno incolto a Colonnella, sono stati rinvenuti ulteriori 100 grammi di cocaina suddivisi in 200 bustine termosigillate da mezzo grammo ciascuna. Infine, in un'abitazione a San Benedetto del Tronto, sono stati sequestrati 5.500 euro in banconote di vario taglio, presumibilmente proventi dell'attività illecita di spaccio.