Droni Salvavita: Farmaci Consegnati nelle Zone Remote

Nelle sperdute contrade dell'entroterra abruzzese, dove le consegne tradizionali sono spesso ostacolate da strade impervie e avverse condizioni meteorologiche, una nuova era di consegne è pronta a decollare: i droni. Il progetto U-Elcome, che sarà lanciato nei prossimi mesi nel suggestivo scenario del Parco Naturale Regionale Sirente Velino, si propone di sperimentare l'utilizzo di droni per la consegna di farmaci in zone remote e difficilmente accessibili.

Presso il Centro spaziale del Fucino della Telespazio, gestito dalla joint venture tra Leonardo e Thales, sarà orchestrato l'intero servizio di consegna tramite drone. I droni, partendo dagli ospedali dell'Aquila e di Avezzano, trasporteranno i farmaci verso i centri dei comuni aderenti alla sperimentazione. Qui, i farmaci saranno raccolti e consegnati direttamente agli utenti finali da parte di un farmacista.

In questa fase iniziale, i droni saranno in grado di coprire rotte prestabilite fino a 35 chilometri, con la possibilità di effettuare una sosta intermedia per ricaricare e aumentare l'autonomia di volo. Il servizio di consegna sarà limitato a farmaci che non richiedono refrigerazione, ma rappresenta comunque un passo avanti significativo nell'accesso ai servizi sanitari nelle zone più remote e marginalizzate.