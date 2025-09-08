Due arresti per violenza sessuale di gruppo su minorenne

Due ordinanze cautelari eseguite per violenza sessuale di gruppo aggravata contro una minorenne: indagini approfondite rivelano abusi dopo somministrazione di alcol e ricostruzione dettagliata dei fatti.

Il Gruppo Antiviolenza (G.A.V.) della Procura di Pescara ha eseguito nella mattinata odierna due misure cautelari — una di custodia in carcere per il maggiorenne e una di collocamento in comunità per il minorenne — disposte rispettivamente dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila e dal Tribunale di Pescara, nell’ambito di un grave caso di violenza sessuale di gruppo aggravata ai danni di una minorenne. Rimangono vigenti i principi di presunzione di non colpevolezza, secondo cui gli indagati si ritengono innocenti fino a sentenza irrevocabile.

L’operazione conclude un’indagine complessa, diretta e coordinata dalla Procura di Pescara e dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, condotta dal G.A.V. attraverso audizioni protette, interrogatori, attività tecniche e raccolta documentale. Grazie a queste indagini, sono stati identificati i partecipanti all’episodio avvenuto la sera del 13 febbraio 2025, in un condominio periferico di Pescara.

Secondo quanto emerso, gli indagati avrebbero indotto la vittima a uno stato di incapacità psico-fisica, mediante la somministrazione di sostanze alcoliche, per poi costringerla, nonostante l’evidente incapacità, a subire atti sessuali. La descrizione corrisponde alla ricostruzione fornita dalla giovane nell’immediatezza dei fatti.

Il procuratore per i Minorenni dell’Aquila, David Mancini, ha dichiarato all’ANSA che «sono in corso indagini approfondite; dobbiamo svolgere ulteriori accertamenti», sottolineando l'importanza di monitorare con costanza fenomeni simili, spesso sommersi al di fuori dei riflettori mediatici