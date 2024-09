Due arresti per violenze domestiche: aggressioni a Pineto e Giulianova, in manette marito e fidanzat

A Pineto e Giulianova, due uomini sono stati arrestati per gravi episodi di maltrattamenti fisici nei confronti delle rispettive compagne, riportando serie accuse.

A Pineto, i carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di aver aggredito la moglie con calci e pugni durante una violenta lite. Il diverbio sarebbe nato per motivi di scarso rilievo, ma l'escalation della discussione ha portato l'uomo a colpire ripetutamente la donna, causandole lesioni che i medici hanno giudicato guaribili in circa sette giorni. Attualmente, l'uomo si trova agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, mentre la donna ha trovato rifugio presso alcuni parenti, lasciando temporaneamente il domicilio coniugale.

Parallelamente, a Giulianova, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia hanno fermato un giovane di origine straniera, ritenuto responsabile di lesioni e maltrattamenti nei confronti della fidanzata, anch'essa straniera. I due si trovavano in Italia per motivi personali e soggiornavano in un residence nella località costiera. Il giovane avrebbe aggredito la compagna con calci e pugni, provocandole ferite giudicate guaribili dai medici dell’ospedale di Giulianova in un periodo di quindici giorni. Anche in questo caso, l'aggressore è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di parenti.

Questi due episodi, seppur distinti, mettono in evidenza un fenomeno purtroppo diffuso, quello della violenza domestica, che coinvolge persone di diverse nazionalità e contesti sociali. I carabinieri, sempre attenti a tali dinamiche, sono intervenuti tempestivamente, garantendo la tutela delle vittime e l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie.

Entrambe le donne, pur avendo riportato ferite fisiche, hanno potuto contare sull'intervento delle forze dell'ordine e su un supporto medico adeguato. Nonostante le situazioni di rischio, è cruciale che le vittime di maltrattamenti trovino la forza di denunciare, così da mettere fine a un ciclo di violenza spesso caratterizzato da episodi ripetuti e crescenti.

La presenza di enti di supporto, reti di assistenza per le vittime e l’intervento tempestivo delle forze dell'ordine rappresentano gli strumenti più efficaci per arginare queste forme di violenza.