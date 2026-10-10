Dylan Dog, a L’Aquila la caccia alle copertine rare: spunta anche la variant più difficile da trovar

Una copia ogni 400. E una di queste è arrivata proprio a L’Aquila. La celebrazione dei 40 anni di Dylan Dog si è trasformata anche in città in una singolare caccia al tesoro, con appassionati e collezionisti alla ricerca delle copertine variant del numero 481 dell’“Indagatore dell’Incubo”.



Tra i punti vendita coinvolti c’è la fumetteria Atlantide, gestita dalla famiglia Zorzi, attiva all’Aquila dal 1997, dove tra le copie finora ritirate e aperte dai clienti sono state trovate tutte e tre le variant messe in circolazione: una firmata da Angelo Stano, la più rara in assoluto, una da Corrado Roi e quattro da Claudio Villa, oltre naturalmente alle copertine regular.



Il numero 481 di Dylan Dog è stato infatti distribuito all’interno di buste chiuse, le cosiddette “blind bag”: al momento dell’acquisto è quindi impossibile sapere quale copertina si trovi all’interno. Un espediente che ha trasformato l’uscita celebrativa in una vera caccia per collezionisti.



Secondo i dati circolati in rete, su una tiratura complessiva che supererebbe le 100mila copie, la variant di Claudio Villa avrebbe una probabilità di uscita del 25%, pari a una copia ogni quattro; quella di Corrado Roi del 2,5%, una ogni 40; mentre la copertina di Angelo Stano rappresenta il pezzo più difficile da trovare, con una probabilità dello 0,25%, appena una copia ogni 400.



Anche per questo il ritrovamento aquilano della variant di Stano ha suscitato particolare curiosità tra gli appassionati. E la caccia potrebbe non essere ancora conclusa: alcuni clienti di Atlantide devono infatti ancora ritirare e aprire le copie precedentemente ordinate.



Resta dunque da vedere se dalle ultime buste chiuse arriveranno altre sorprese e se L’Aquila riuscirà ad aggiungere qualche altro piccolo “tesoro” alla singolare corsa alle copertine che sta accompagnando in tutta Italia i quarant’anni di Dylan Dog."