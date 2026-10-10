Macchie solari dopo l’estate, gli errori da evitare per proteggere la pelle

Protezione solare quotidiana, skincare delicata e controlli dermatologici aiutano a prevenire nuove discromie: attenzione invece a scrub aggressivi, lampade UV e rimedi casalinghi irritanti.

Con la fine dell'estate possono diventare maggiormente visibili le macchie solari, soprattutto su viso, mani, collo e braccia, cioè le parti del corpo maggiormente esposte alla luce. Si tratta di forme di iperpigmentazione cutanea legate a un aumento della produzione di melanina, fenomeno nel quale l'esposizione ai raggi ultravioletti svolge un ruolo importante.

La strategia principale per limitare la comparsa di nuove discromie rimane la fotoprotezione quotidiana. È consigliato utilizzare un prodotto ad ampio spettro con un fattore di protezione elevato, preferibilmente SPF 50, applicandolo sulle zone esposte prima di uscire e rinnovandolo nel corso della giornata, in particolare dopo aver sudato o fatto il bagno.

La protezione solare, inoltre, non dovrebbe essere considerata esclusivamente una precauzione estiva. Limitare l'esposizione ai raggi UV resta infatti fondamentale anche dopo la bella stagione per impedire che le macchie già presenti diventino più scure e per ridurre la possibilità che ne compaiano di nuove.

Un aiuto può arrivare anche da cappelli a tesa larga e occhiali da sole con protezione UV, mentre nelle ore caratterizzate dalla maggiore intensità della radiazione solare è preferibile limitare l'esposizione diretta.

Diverso il discorso degli integratori utilizzati per preparare la pelle al sole: alcune formulazioni possono contenere sostanze impiegate come supporto alla fotoprotezione, ma non possono sostituire l'applicazione della crema solare.

Tra i comportamenti da evitare rientrano invece le lampade abbronzanti. L'esposizione ai raggi UV artificiali stimola la produzione di melanina e può contribuire ad accentuare le discromie cutanee.

Importante anche la skincare quotidiana. Detersione delicata e corretta idratazione aiutano a preservare la barriera cutanea. Nella routine possono trovare spazio sostanze come vitamina C, niacinamide e antiossidanti, mentre l'esfoliazione deve essere effettuata senza eccessi: trattamenti troppo aggressivi possono irritare la pelle e rendere più evidente la pigmentazione.

Da evitare quindi scrub particolarmente aggressivi ed esfoliazioni troppo frequenti, soprattutto quando la cute è già irritata, presenta ferite o è stata interessata da una scottatura.

Prudenza anche con i rimedi fai-da-te. L'applicazione sul viso di sostanze come limone o bicarbonato può risultare irritante e compromettere l'equilibrio della pelle. Analoga cautela è necessaria nell'utilizzo contemporaneo di diversi acidi cosmetici, esfolianti e retinoidi, che dovrebbero essere inseriti gradualmente nella propria routine.

Per attenuare le macchie possono essere utilizzati prodotti cosmetici contenenti specifici principi attivi, tra cui acido tranexamico, acido azelaico, vitamina C e niacinamide. Nei casi più persistenti, invece, il dermatologo può valutare procedure come peeling chimici, crioterapia o laser dermatologico, scegliendo il trattamento sulla base delle caratteristiche della pelle e della pigmentazione.

Particolare attenzione deve essere riservata infine alle macchie che presentano caratteristiche insolite. Non tutte le lesioni pigmentate sono necessariamente conseguenza dell'esposizione solare.

La comparsa di una nuova macchia o la modifica di una lesione già presente, soprattutto in caso di bordi irregolari, colore non uniforme, prurito, sanguinamento o formazione di croste, rende opportuno rivolgersi al dermatologo. Lo specialista può effettuare gli accertamenti necessari per distinguere una semplice discromia da una lesione che richiede ulteriori approfondimenti.

Prevenzione e costanza restano quindi gli elementi centrali: proteggere quotidianamente la pelle dal sole e adottare una skincare adeguata permette di contrastare il fotoinvecchiamento e limitare la comparsa di nuove macchie.