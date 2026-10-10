Precipita dalle scale del palazzo: muore un uomo di 46 anni

Tragedia in via Ostuni a Pescara, dove un uomo è stato trovato senza vita nel palazzo di casa: indagini affidate ai carabinieri del capoluogo.

Tragedia a Pescara, dove un uomo di 46 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dalle scale del palazzo nel quale abitava. Il drammatico episodio si è verificato ieri in via Ostuni e sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

A dare l'allarme sarebbe stata la madre dell'uomo, che si è trovata davanti alla drammatica scena e ha immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi.

Sul posto è arrivato il personale sanitario, ma per il quarantaseienne non c'era ormai più nulla da fare. La caduta si è rivelata fatale e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Dopo i primi interventi sono scattati gli accertamenti affidati ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Pescara, chiamati a ricostruire la dinamica dell'accaduto e gli ultimi momenti precedenti alla morte dell'uomo.

Gli investigatori hanno raccolto le informazioni disponibili e ascoltato anche la madre del quarantaseienne, ancora profondamente scossa per quanto appena accaduto.

Sulla base dei primi elementi raccolti, gli accertamenti si sarebbero concentrati sull'ipotesi di un gesto volontario, senza che al momento siano stati resi noti ulteriori particolari sulle circostanze della caduta.

La salma è stata successivamente trasferita all'obitorio per consentire gli accertamenti disposti dopo il ritrovamento.

Una volta completate le verifiche necessarie, il corpo del quarantaseienne è stato restituito alla famiglia, che potrà così procedere con l'organizzazione dei funerali.

La vicenda ha suscitato sgomento nella zona di via Ostuni, mentre resta affidato ai carabinieri il compito di definire il quadro completo dell'accaduto sulla base degli elementi raccolti nelle ore immediatamente successive alla tragedia.