"È Stata una Vile Aggressione" Santangelo Duro sulla Violenza in Città

“Ci tengo espressamente a far sentire tutta la mia solidarietà agli agenti della Polizia Municipale dell’Aquila che sono stati vittime di una vile aggressione mentre svolgevano il proprio servizio. Quanto accaduto è intollerabile e auspico una risposta adeguata, forte ed esemplare”.

Ad affermarlo è Roberto Santangelo, assessore con delega alla Polizia Locale della Regione Abruzzo, che aggiunge:

“Simili fenomeni di violenza sono ancor più da condannare perché accompagnati da un totale senso di impunità e da una profonda mancanza di rispetto verso i tutori dell’ordine pubblico. Di concerto con la Prefettura, l’Assessorato regionale è pronto ad attuare tutte le misure necessarie per mettere gli agenti in condizione di operare in piena sicurezza e incolumità a tutela dell’ordine pubblico” conclude Santangelo, annunciando una fase di ascolto territoriale degli operatori di Polizia locale per meglio comprendere le loro esigenze operative e amministrative.