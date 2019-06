E' arrivata l'estate, rialzo delle temperature, ma con ancora qualche temporale

L'area di alta pressione di matrice sub tropicale che sta interessando l'Italia settentrionale si spingerà finalmente anche verso le regioni meridionali allontanando la piccola depressione balcanica responsabile di una diffusa instabilità durante il weekend.

L'arrivo dell'anticiclone anche al Sud sarà determinato dall'approfondimento di una saccatura atlantica verso l'Europa occidentale che richiamerà correnti caldo umide di matrice africana verso il bacino centrale del Mediterraneo.

Ma sarà proprio l'innalzamento delle temperature e la caratteristica caldo-umida dell'aria in arrivo a fomentare la formazione di qualche temporale che localmente potrà essere anche intenso.

METEO LUNEDÌ -

Ancora in auge la piccola depressione balcanica favorirà una giornata molto simile alla domenica, caratterizzata da bel tempo prevalente sulle regioni centro settentrionali salvo lo sviluppo di una modesta attività cumuliforme pomeridiana che causerà la formazione di qualche temporale a ridosso delle zone alpine e appenniniche. Qui il clima sarà sostanzialmente estivo con temperature massime che raggiungeranno con facilità i 30-31° sulle pianure del Nord e i 26-28° nell'entroterra tirrenico centrale.

Al contrario al Sud avremo ancora condizioni di variabilità con lo sviluppo di una diffusa instabilità temporalesca pomeridiana che oltre alle zone interne potrà localmente sfociare anche sulle coste. Qui le temperature resteranno ancora lievemente sotto media.



METEO MARTEDÌ -

L'approfondimento di una saccatura atlantica verso la Penisola Iberica spinge tutta la configurazione barica verso levante favorendo un allontanamento della depressione balcanica verso l'Europa orientale e l'arrivo dell'anticiclone anche al Sud. Il tempo sull'Italia sarà nel complesso stabile e soleggiato al mattino ma nelle ore centrali si concretizzerà ancora lo sviluppo di qualche temporale, soprattutto a ridosso dell'Appenino centro meridionale ma localmente anche sulle zone alpine e prealpine. Temporali che comunque saranno più isolati e solo saltuariamente potranno raggiungere le zone costiere. Le temperature saranno in generale e ulteriore aumento, con massime fino a 30° in Val padana, 28° sulla fascia centrale tirrenica e 24-26° anche al Sud Peninsulare.

METEO FINO A GIOVEDI' -

Ulteriore riduzione dell'instabilità diurna sulle regioni meridionali, che diverrà più isolata e confinata ai rilievi con temperature massime che saranno ancora in aumento fino a raggiungere anche la soglia dei 28°.

Sul resto del Paese condizioni tipicamente estive con tempo in gran parte soleggiato, seppur con una certa instabilità diurna sull'Appennino settentrionale e l'arco alpino centro-occidentale, qui si concretizzerà il rischio di locali e improvvisi temporali che, stante il graduale avvicinamento della saccatura atlantica, da giovedì potrebbero riuscire a interessare anche i settori di pianura nord occidentali. Temperature estive in Val Padana e sulle zone interne del centro, qualche grado in meno sulle zone costiere mitigate dalle brezze marittime (temperature del mare inferiori alla norma per il periodo) ed i versanti ionici della Penisola.