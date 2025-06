ELEZIONI ANNULLATE: "BUSTE STRAPPATE, SENZA TIMBRI, APERTE. NON SI ESCLUDE IL DOLO"

Il Tar trasmette gli atti alla Procura: buste danneggiate, schede non tracciate, possibili manomissioni, con sospetti sia colposi sia dolosi sulle operazioni elettorali.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha inoltrato alla Procura della Repubblica il fascicolo relativo alle elezioni comunali dell’8–9 giugno 2024, sollevando seri sospetti su possibili manomissioni post‑voto. Nella motivazione della decisione, si sottolinea che “non può escludersi un’attività postuma, colposa o dolosa, finalizzata alla lacerazione dei plichi”.

La lunga sentenza – composta da 98 pagine – evidenzia grave carenza nella verbalizzazione, fotografie inedite documentano buste strappate, incise o prive di timbri e segni di un possibile flusso di schede non tracciate. Alcune sezioni, come la 25, 47, 73, 95, 145 e 169, non hanno riportato il numero delle schede ricevute; altre presentano discrepanze tra le schede consegnate e quelle effettivamente verbalizzate.

Gli effetti possibili: schede scomparse in alcune sezioni e riemerse in altre, creando “oggettivi dubbi sulla genuinità del risultato elettorale”, un aspetto incompatibile con l’affidabilità del voto “perché una procedura compromessa può essere sintomo di vulnerabilità sistemica”. La memoria difensiva rileva che “le schede non possono autogenerarsi”, mentre il Tar respinge l’ipotesi di bilanciamento aritmetico tra sezioni, indicando una potenziale “migrazione” irregolare dei voti.

Sul fronte politico il sindaco Carlo Masci non ha commentato gli sviluppi giudiziari, mentre il candidato Carlo Costantini, del centrosinistra, ha accolto positivamente l’avvio dell’inchiesta: “Spetta alla Procura distinguere se si è trattato di mera irregolarità o di veri brogli”.

L’avvio dell’indagine penale accentua la dimensione giudiziaria della contesa, dopo la decisione del Tar di annullare il voto in 27 sezioni. A questo punto, la magistratura valuterà se vi siano elementi per procedere con accuse formali, mentre resta in bilico la possibilità di un’ulteriore conferma giudiziaria del risultato elettorale.