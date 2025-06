ELEZIONI ANNULLATE: IN 17 SEZIONI SI TORNERÀ ALLE URNE, ECCO QUALI

A dodici mesi dal successo elettorale di Masci, il Tar Abruzzo ha invalidato i risultati in 27 seggi, segnalando irregolarità, schede mancanti e verbali sbagliati.

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara ha disposto l’annullamento dei risultati delle elezioni comunali del 2024 in 27 sezioni, danneggiando la proclamazione del sindaco Carlo Masci e imponendo il ripetizione del voto in quelle aree.

La decisione arriva a un anno dal primo turno del 9 giugno 2024, quando Masci, esponente di Forza Italia, conquistò la rielezione con il 50,95 % dei consensi, ovvero 31.500 voti, rispetto al 34,24 % di Costantini. Il ricorso è stato promosso da due elettori vicini al candidato di centrosinistra Carlo Costantini e dall’ex consigliera Stefania Catalano (PD), che hanno lamentato l’assenza di schede, la mancata verbalizzazione delle preferenze e altri errori nelle operazioni elettorali.

Il Tar ha ribadito attraverso un’ordinanza di circa 98 pagine l’esistenza di numerose gravi lacune nelle procedure: mancate indicazioni dei flussi di schede, omissioni nei verbali e discrepanze tra voti effettivamente consegnati e conteggiati nelle sezioni coinvolte. Il collegio ha esplicitato che queste anomalie potrebbero aver superato la soglia della "prova di resistenza", ovvero la quantità di schede che, se alterate, rendono incerta la validità dell’esito elettorale.

In particolare, il Tar ha evidenziato come – pur senza trovare una "scheda ballerina" – persista il sospetto di migrazione di voti tra seggi, dove alcune schede sono sparite da una sezione per ricomparire in un’altra, sollevando un allarme sulla genuinità del voto .

Fino a nuova proclamazione, la giunta in carica manterrà solo le competenze di ordinaria amministrazione e potrà adottare atti urgenti secondo l’inderogabile decisione del Tar. Inoltre, tutta la documentazione è stata trasmessa alla Procura di Pescara, affinché verifichi l’esistenza di eventuali ipotesi di reato.