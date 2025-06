ELEZIONI ANNULLATE, MARSILIO: "HANNO PERSO E SI AGGRAPPANO A CAVILLI"

Il governatore abruzzese definisce capzioso il focus sugli errori e sostiene il ricorso al Consiglio di Stato, ribadendo difesa della volontà popolare.

Il 26 giugno 2025, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha espresso supporto convinto al ricorso presentato dal sindaco Carlo Masci contro la sentenza del Tar Abruzzo, che ha disposto il rinnovo del voto in 27 sezioni, coinvolgendo circa 16.000 elettori.

Marsilio ha criticato duramente chi, “avendo perso in modo evidente alle urne, si aggrappa a cavilli nei verbali”. Ha aggiunto che, se si esaminassero con lo stesso rigore tutte le grandi città, non esisterebbe alcuna elezione senza difetti nelle procedure. In un passaggio citato con espressione pungente, ha detto: “un giudice a Berlino si troverà”, implicando che il Consiglio di Stato dovrà fare chiarezza su una pronuncia “capziosa” .

Riferendosi al ricorso, Marsilio ha ribadito che il voto di Masci ha mostrato un vantaggio di migliaia di voti rispetto al secondo classificato, e pertanto l'appello è “legittimo e fondato”, poiché mira a tutelare la sostanza del voto popolare, non le forme verbali.

Successivamente, il governatore ha rivolto un monito a chi ha lanciato accuse di dolo e brogli: è essenziale rispettare la distinzione tra errori tecnici e vere violazioni, invitando a moderare i toni per difendere la rispettabilità e la onorabilità delle istituzioni coinvolte . Ha quindi assicurato che offrirà pieno sostegno morale, politico e umano al sindaco Masci nei prossimi passaggi giudiziari.

Nel frattempo, il Tar ha stabilito che l’amministrazione comunale manterrà esclusivamente le competenze di ordinaria amministrazione e potrà adottare attività urgenti e indifferibili fino al pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato. Gli atti del Tar sono stati trasmessi alla Procura di Pescara per accertamenti su eventuali ipotesi di reato connesse alle anomalie segnalate