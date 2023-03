Earth Hour Torna sabato L'Ora Della Terra, manifestazioni del WWF in tutto l'Abruzzo

Sabato 25 marzo Earth Hour - l’Ora della Terra 2023 Dalle 20:30 per un’ora, in tutto il mondo, milioni di persone si mobiliteranno per il Pianeta e verranno spenti i monumenti iconici delle principali città

In Abruzzo tante iniziative di volontari, Oasi, CEA, Comuni, associazioni e aree protette

L’abruzzese Maccio Capatonda testimonial dell’Ora della Terra

Earth Hour, l’Ora della Terra, è l’evento globale del WWF che dal 2007 chiama tutti alla partecipazione: con il gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora si può far sentire la forza di un’azione comune per il contrasto al riscaldamento globale. Milioni di persone in oltre 190 Paesi e territori daranno vita così a “The Biggest Hour for Earth”, la più grande ora per la Terra, con l’obiettivo di trasformare questa singola ora in milioni di ore di azioni e momenti di consapevolezza sui rischi legati alla perdita di Natura e agli impatti del cambiamento climatico.

“L’evento del WWF – dichiara Filomena Ricci, delegata WWF Abruzzo – vuole essere un richiamo globale alla necessità di proteggere il nostro meraviglioso Pianeta dai danni che provocano i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. C’è poco tempo per intervenire e gli anni che stiamo vivendo sono cruciali per garantire che il decennio si concluda con più natura e biodiversità, per rimanere sotto la soglia di +1,5°C di riscaldamento globale, per evitare danni irreversibili alla Terra e a noi stessi. La forza dei gesti quotidiani di tanti cittadini nel mondo è molto potente e può indirizzare le scelte di governi e aziende.”

Il WWF in Italia ha attivato tutta la sua rete di volontari, Oasi e Centri di Educazione Ambientale sul territorio: l’evento centrale italiano si svolgerà al Colosseo a Roma, ma verranno spente anche le luci di Piazza San Marco a Venezia, la facciata principale del Palazzo Municipale a Trieste, il Palazzo degli Elefanti a Catania, il Castello del Buonconsiglio e il MUSE - Museo delle Scienze a Trento, il Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige a Bolzano e tanti altri monumenti.

La risposta dell’Abruzzo è stata corale: parteciperanno all’evento del WWF tutti i Parchi nazionali presenti sul territorio regionale, l’Area marina Protetta Torre del Cerrano, il Capoluogo di Regione L’Aquila, i Capoluoghi di Provincia Chieti, Pescara e Teramo, i Comuni di Abbateggio, Alba Adriatica, Altino, Anversa degli Abruzzi, Atri,Avezzano, Bolognano, Campo di Giove, Casoli, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Civitella Alfedena, Corropoli, Francavilla al Mare, Giulianova, Goriano Sicoli, Guardiagrele, Lanciano, Montorio al Vomano, Mosciano Sant’Angelo, Ortona, Pineto, Rosciano, Roseto degli Abruzzi, San Giovanni Teatino, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Eufemia a Maiella, Sant’Eusanio del Sangro, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Omero, Silvi, Spoltore, Tocco da Casauria, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tortoreto, Vacri. Hanno aderito anche la Diocesi Teramo-Atri con lo spegnimento del campanile del duomo di Teramo, il Museo Universitario di Chieti, la Proloco di Fagnano Alto, l’Associazione di Promozione Sociale Massimo Lelj.

Il WWF Teramo, insieme agli studenti del III, IV e V Chimica dell’Istituto Alessandrini, organizzerà nella mattinata del 25 marzo un banchetto informativo, la giornata si concluderà con un flash mob e la recitazione di brani e canzoni inerenti ai cambiamenti climatici.

A Roseto degli Abruzzi, alle ore 20:00 con partenza dalla piazza del Comune, si potrà partecipare a una biciclettata in notturna con flash mob e arrivo a Giulianova, organizzata dalle Guide del Borsacchio e dal WWF Teramo.

Il WWF Chieti - Pescara organizzerà una cena a lume di candela presso il ristorante Capsicum dopo la foto di rito, prima e dopo lo spegnimento della Fontana di Piazza Valignani a Chieti.

Il WWF Zona frentana e costa teatina organizzerà una cena a lume di candela con i propri soci.

Nella Riserva Regionale e Oasi WWF “Lago di Serannella” si potrà partecipare a un laboratorio di “Riassemblaggio candele”: dagli scarti di cera a nuove candele in barattolo di vetro, dalle 16:30 nel Centro visite della Riserva. Ad Atri, nel Centro Visite della Riserva e Oasi WWF dei Calanchi, si terrà un laboratorio per bambini “Costruiamo una lanterna a olio” alle 19:00 e a seguire cena a lume di candela in Oasi. Nella Riserva e Oasi WWF “Lago di Penne” sarà organizzata una cena a lume di candela nel Centro di Educazione Ambientale dopo una giornata dedicata ai suoni e ai balli della tradizione popolare abruzzese. Ad Anversa degli Abruzzi, nella Riserva e Oasi WWF “Gole del Sagittario” l’appuntamento è per domenica 26, dalle ore 18:00 in piazza Belprato ci sarà un laboratorio per bambini e famiglie “Lezione di risparmio….con il Gracchio”.

E un abruzzese molto noto, Marcello Macchia, alias Maccio Capatonda, sostiene con un nuovo video la campagna del WWF contro la crisi climatica. Con la consueta e irresistibile ironia, l’artista si rivolge, insieme al WWF, al grande pubblico, con un invito ad agire e in particolare a scegliere di muoversi in modo sostenibile, perché ognuno può fare la sua parte per il contrasto ai cambiamenti climatici.

Il video si può visualizzare al link https://www.youtube.com/watch?v=0ECQfhziWUY

Earth Hour 2023, inoltre, ha ricevuto i patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministro, ANCI, Camera dei Deputati, Senato e di Roma Capitale. All’iniziativa Earth Hour 2023 è stata conferita anche la Medaglia della Presidenza della Repubblica.