Ecco Cosa Cambia! Perdonanza Celestiniana, Si Torna al Passato col Corteo Storico.

La 729ª edizione della Perdonanza Celestiniana all'Aquila vedrà il corteo della Bolla partire da piazza Palazzo il 28 agosto di quest'anno. L'area di piazza Palazzo è dove si trova Palazzo Margherita, che un tempo fu la sede municipale fino al 6 aprile 2009. L'orario di partenza è fissato per le 16.

Il percorso del corteo attraverserà corso Vittorio Emanuele, passando poi per corso Federico II, viale Crispi e viale Collemaggio, per giungere al prato e alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Successivamente, verrà celebrata la messa stazionale e, ai vespri come stabilito dalla Bolla Papale di Celestino V, la Porta Santa della basilica verrà aperta. Quest'anno, il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero Vaticano per le Cause dei Santi, avrà l'onore di aprire la Porta Santa.

Il corteo culminerà con l'arrivo davanti alla Basilica della Dama della Bolla, interpretata dall'attrice Viola Graziosi, della Dama della Croce, rappresentata dall'arpista Valentina Gulizia, del Giovin Signore, impersonato dal pianista Carlo Palermo, e del sindaco nonché presidente del Comitato Perdonanza, Pierluigi Biondi.

La scelta dei protagonisti del corteo della Bolla è stata guidata dalla cultura, considerata come motore di rinascita e modello di innovazione per le aree interne. La parte civile del corteo seguirà il protocollo previsto dal decreto ministeriale per cerimonie di questo tipo. I gruppi storici seguiranno in sequenza.

Tutte le associazioni che desiderano partecipare al corteo possono iscriversi compilando un modulo pubblicato sul sito ufficiale della Perdonanza. Questo momento rappresenta uno degli aspetti più significativi della celebrazione della Perdonanza Celestiniana, che si immerge nella storia e nella cultura locale, promuovendo un senso di unità e partecipazione.