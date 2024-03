Ecobonus 110% in Abruzzo: Depositate 14mila Relazioni Tecniche

Le cifre relative al Super Ecobonus 110% in Abruzzo sono state rese note dall'Enea e aggiornate fino al 29 febbraio 2024, evidenziando un notevole impegno nel settore delle ristrutturazioni energetiche.

Le relazioni tecniche depositate sulla piattaforma hanno raggiunto circa 14mila, con investimenti ammessi a detrazione che sfiorano i 3,8 milioni di euro. Dei lavori conclusi, sono stati ammessi a detrazione circa 3,5 milioni di euro, con detrazioni maturate per un totale di 3,8 milioni di euro.

Guardando ai soggetti beneficiari, emerge che su tutte le asseverazioni, 4.754 riguardano condomini, con investimenti totali di oltre 2,8 miliardi di euro e lavori realizzati per circa 2,5 miliardi di euro. Per gli edifici unifamiliari, le asseverazioni sono state 6.966, con investimenti totali di circa 806,5 milioni di euro e lavori realizzati per circa 763,4 milioni di euro. Infine, le unità immobiliari funzionalmente indipendenti contano 2.263 asseverazioni, con investimenti totali di circa 221,2 milioni di euro e lavori realizzati per circa 211,5 milioni di euro.

L'investimento medio si attesta a 591.547 euro per i condomini, a 115.782 euro per gli edifici unifamiliari e a 97.742 euro per le unità immobiliari indipendenti. Questi dati confermano un forte interesse e un notevole impegno nella realizzazione di interventi di efficienza energetica nell'ambito del Super Ecobonus 110% in Abruzzo.