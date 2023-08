Elettra Lamborghini porta il suo ritmo all'edizione della Notte Azzurra di Tottea!

Se sei pronto per un'esplosione di energia e musica, segna questa data: giovedì 17 agosto alle ore 22:15 nella piazza di Tottea di Crognaleto. E il meglio? L'ingresso è completamente gratuito!

Elettra Lamborghini, la cantante e conduttrice televisiva di grande fama, arriva con il suo 'Elettraton Tour' per far vibrare l'Abruzzo. Questo è l'unico appuntamento abruzzese nel suo tour, quindi non lasciartelo sfuggire.

In questo progetto, Elettra celebra il reggaeton in tutta la sua essenza e offre il suo punto di vista unico su un genere musicale che conosce a fondo. Preparati a ballare, cantare e goderti uno spettacolo che non dimenticherai facilmente!

Ma non finisce qui. Prima del grande show di Elettra Lamborghini, alle 21:30 salirà sul palco Francesco D'Aleo, un talentuoso cantautore neomelodico emergente. Lasciati coinvolgere dalle sue canzoni acclamate da pubblico e critica.

E c'è una sorpresa luminosa quest'anno! I primi duemila partecipanti riceveranno braccialetti luminosi che creeranno giochi di luce spettacolari durante lo spettacolo. Questi braccialetti hi-tech saranno controllati da remoto per seguire la musica e aggiungere una magia in più all'atmosfera. Sarà possibile acquistarli o restituirli alla fine dell'evento.

Se vuoi raggiungere l'evento senza stress, la Pro Loco di Tottea ha organizzato un servizio di bus-navetta per farti arrivare comodamente. Non mancare a questo straordinario evento patrocinato dal Comune di Crognaleto, il Consorzio Bim, la Provincia di Teramo e la Regione Abruzzo. La Notte Azzurra di Tottea sarà un'esperienza da non perdere!