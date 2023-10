Elezioni Abruzzo 2024: Azione si Schiera al Fianco di D'Amico in Abruzzo

In vista delle prossime elezioni regionali in Abruzzo, il partito politico Azione ha ufficialmente annunciato il suo sostegno al candidato del centrosinistra, Luciano D'Amico. Questa decisione è stata ratificata durante l'assemblea regionale abruzzese di Azione, con l'approvazione prevista per il giorno successivo.

La scelta di appoggiare D'Amico, già noto per essere stato rettore dell'Ateneo di Teramo, è stata preceduta da un dibattito approfondito e costruttivo tra i membri di Azione e il candidato presidente. Questo confronto ha toccato tematiche cruciali per la regione, come la sanità, il trasporto pubblico, l'innovazione e la digitalizzazione dell'ente, così come il futuro delle piccole comunità interne dell'Abruzzo.

Azione si è impegnato a contribuire con idee concrete e soluzioni ai suddetti problemi, che verranno integrati nel programma di D'Amico. Il partito ha dichiarato che rappresenterà i valori riformisti, popolari e liberali degli abruzzesi, lavorando per costruire una Regione attrattiva, competente ed efficiente.

Questa decisione di appoggiare D'Amico ha ricevuto il consenso di Carlo Calenda, noto politico italiano, che ha mostrato il suo apprezzamento per il candidato presidente e ha iniziato a pianificare un coinvolgimento diretto in Abruzzo per contribuire a plasmare il futuro della regione insieme a D'Amico e alla squadra di Azione.