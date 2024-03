Elezioni Abruzzo 2024: La Nuova Composizione del Consiglio Regionale si Profila - Gli Eletti

La ripartizione ufficiosa dei seggi nel nuovo consiglio regionale dell'Abruzzo è stata delineata, con la maggioranza che si assicura 17 seggi e una predominanza evidente in provincia dell’Aquila.

Alla maggioranza spetteranno 17 seggi, di cui 8 a Fratelli d’Italia, 4 a Forza Italia, 2 alla Lega, 2 a Marsilio presidente e 1 a "Noi Moderati".

Dall'altro lato dell'emiciclo, all'opposizione, oltre al leader Luciano D’Amico, saranno assegnati 12 seggi: 6 al Partito Democratico, 2 ad Abruzzo Insieme, 2 al Movimento Cinque Stelle, 1 ad Azione e 1 all’Alleanza Verdi-Sinistra.

Nel dettaglio, in provincia dell’Aquila, si prevede una distribuzione di 6 a 1 a favore della maggioranza: per Fratelli d’Italia entreranno Mario Quaglieri e Massimo Verrecchia, per Forza Italia Roberto Santangelo, per la Lega Emanuele Imprudente, per Noi Moderati Marianna Scoccia, per Marsilio Presidente Gianpaolo Lugini. L'unica voce dell'opposizione sarà rappresentata da Pierpaolo Pietrucci del Partito Democratico.

In provincia di Pescara, i seggi verranno assegnati a Fratelli d’Italia con Luca de Renzis e Leonardo D’Addazio, a Forza Italia con Lorenzo Sospiri, alla Lega con Vincenzo D’Incecco, al Partito Democratico con Antonio Blasioli e Antonio Di Marco, al Movimento Cinque Stelle con Erika Alessandrini.

In provincia di Chieti, i seggi saranno occupati da Fratelli d’Italia con Tiziana Magnacca e Nicola Campitelli, da Forza Italia con Daniele D’Amario, e da Marsilio Presidente con Luciano Marinucci. Tra gli oppositori, spiccano Silvio Paolucci del Partito Democratico, Vincenzo Menna di Abruzzo Insieme, Francesco Taglieri del Movimento Cinque Stelle e Alessio Monaco dell’Alleanza Verdi Sinistra.

Infine, in provincia di Teramo, i seggi verranno presi da Fratelli d’Italia con Paolo Gatti e Umberto D’Annuntiis, e dall’opposizione con Sandro Mariani e Dino Pepe del Partito Democratico, Giovanni Cavallari di Abruzzo Insieme ed Enio Pavone di Azione.