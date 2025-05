Elezioni Abruzzo 2025: Affluenza in Calo, Ma Bussi sul Tirino Sorprende Tutti!

Sei comuni abruzzesi al voto per rinnovare sindaci e consigli comunali; l'affluenza generale è in calo, ma Bussi sul Tirino registra un picco positivo.

Il 25 e 26 maggio 2025, sei comuni abruzzesi sono stati chiamati alle urne per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Le città coinvolte sono Ortona, Sulmona, Carsoli, Bisegna, Bussi sul Tirino e Castilenti, per un totale di circa 50.000 elettori.

L'affluenza complessiva ha registrato un calo rispetto alle precedenti consultazioni. Alle ore 23 di domenica 25 maggio, la partecipazione si attestava al 49,10%, in diminuzione rispetto al 54,30% della tornata precedente.

Tuttavia, Bussi sul Tirino ha rappresentato un'eccezione, con un'affluenza del 63,58%, superiore al 61,28% registrato nelle precedenti elezioni. Anche Carsoli ha mostrato un lieve incremento, passando dal 59,04% al 60,39%.

Al contrario, Ortona ha visto un calo significativo, con un'affluenza del 48,37% rispetto al 58,29% precedente. Sulmona è scesa al 45,59% dal 48,39%. Castilenti ha registrato un'affluenza del 47,03%, in calo rispetto al 50,21%. Bisegna, invece, ha visto un aumento, passando dal 37,33% al 42,61%.

I seggi sono rimasti aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Lo scrutinio è iniziato subito dopo la chiusura delle urne. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, è previsto il ballottaggio l'8 e 9 giugno, in concomitanza con i referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza.

In tutta Italia, 126 comuni sono stati coinvolti in questa tornata elettorale, con un'affluenza nazionale del 43,85% alle 23 di domenica, in calo rispetto al 49,52% delle precedenti elezioni.

A Genova, i primi exit poll indicano la candidata del centrosinistra Silvia Salis in vantaggio con una percentuale tra il 53% e il 57%, mentre il candidato del centrodestra Pietro Piciocchi si attesterebbe tra il 38% e il 42%.