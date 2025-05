Elezioni Abruzzo: Affluenza in Calo, Ma Bussi sul Tirino Sorprende Tutti

Sei comuni abruzzesi al voto per rinnovare sindaci e consigli comunali; l'affluenza generale è in calo, ma Bussi sul Tirino registra un picco positivo.

In Abruzzo, sei comuni sono stati chiamati alle urne per le elezioni amministrative: Sulmona, Ortona, Carsoli, Bussi sul Tirino, Castilenti e Bisegna. Complessivamente, circa 50.000 cittadini hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio voto per il rinnovo delle amministrazioni locali.

L'affluenza registrata alle ore 23 di domenica 25 maggio si è attestata al 49,10%, segnando un calo rispetto al 54,30% della precedente tornata elettorale. Tuttavia, il dato regionale risulta superiore alla media nazionale, che si è fermata al 43,85%.

Tra i comuni al voto, spicca Bussi sul Tirino, che ha registrato un'affluenza del 63,58%, la più alta tra i sei comuni abruzzesi coinvolti . Questo dato positivo potrebbe essere attribuito alla particolare attenzione della comunità locale verso le tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile, considerando la storia industriale del territorio.

Le operazioni di voto proseguiranno oggi, lunedì 26 maggio, dalle ore 7 alle 15, al termine delle quali inizierà lo scrutinio. In caso di necessità, i ballottaggi si terranno l'8 e 9 giugno, in concomitanza con i referendum abrogativi previsti a livello nazionale.

Per quanto riguarda le modalità di voto, nei comuni con meno di 5.000 abitanti è possibile esprimere una sola preferenza, indicando il cognome del candidato consigliere. Nei comuni con più di 15.000 abitanti, come Sulmona e Ortona, è consentito il voto disgiunto e si possono esprimere fino a due preferenze, purché di genere diverso, per garantire l'alternanza di genere all'interno dei consigli comunali.

Questa tornata elettorale rappresenta un importante banco di prova per le amministrazioni locali abruzzesi, in un contesto nazionale caratterizzato da una generale diminuzione della partecipazione elettorale. I risultati definitivi offriranno spunti di riflessione sulle dinamiche politiche regionali e sull'efficacia delle strategie adottate dai vari candidati per coinvolgere l'elettorato.