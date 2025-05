Elezioni Comunali 2025: Affluenza in Calo, Spoglio Decisivo Oggi

Oggi, lunedì 26 maggio, urne aperte fino alle 15 in 126 comuni italiani, tra cui Genova, Taranto, Ravenna e Matera. Affluenza in calo rispetto alle precedenti tornate elettorali.

Oggi, lunedì 26 maggio 2025, si conclude il primo turno delle elezioni amministrative in Italia. I seggi elettorali sono stati riaperti alle ore 7 e rimarranno accessibili fino alle 15. Successivamente, inizierà lo spoglio delle schede per determinare i nuovi sindaci e i consigli comunali in 126 comuni, di cui 117 situati in regioni a statuto ordinario e 9 commissariati in Sicilia.

Secondo i dati del Ministero dell'Interno, l'affluenza registrata alle 23 di ieri si attesta al 43,85%, segnando un calo di quasi sei punti percentuali rispetto al 49,52% della precedente tornata elettorale.

Tra i comuni al voto, spiccano quattro capoluoghi: Genova, Taranto, Ravenna e Matera. A Genova, l'affluenza è scesa al 39,15%, in calo di circa cinque punti rispetto al passato . Taranto ha registrato un'affluenza del 44,49%, quasi otto punti in meno rispetto alla precedente elezione comunale . Matera supera il 50% con un'affluenza del 50,17%, ma comunque in diminuzione rispetto al 53,41% della scorsa tornata. Ravenna si attesta al 37,92%, perdendo circa tre punti e mezzo.

In Sicilia, nei nove comuni commissariati al voto, l'affluenza complessiva è stata del 46,36%.

Complessivamente, sono circa due milioni gli italiani chiamati alle urne in questa tornata elettorale . In caso di mancata elezione al primo turno, i ballottaggi si terranno l'8 e 9 giugno, in concomitanza con i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza.

Il calo dell'affluenza è oggetto di attenzione da parte dei promotori dei referendum, che vedono nella partecipazione al voto un indicatore significativo per il raggiungimento del quorum necessario.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale sui risultati dello spoglio, è possibile consultare il portale ufficiale del Ministero dell'Interno, Eligendo.