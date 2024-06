Elezioni Comunali a Pescara: Quattro Candidati in Gara per la Carica di Sindaco

Pescara si prepara alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno con una competizione che vede quattro candidati principali in lizza per la carica di sindaco. La prossima consiliatura, prevista per durare solo tre anni, porterà a una significativa riorganizzazione amministrativa con la nascita di Nuova Pescara nel 2027, frutto della fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

I Candidati

Carlo Masci: Sindaco uscente e avvocato di 65 anni, Masci è il candidato del centrodestra sostenuto da sei liste: Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Pescara Futura, Masci Sindaco per Pescara Unica 2024 e Udc. Nel 2019, Masci vinse al primo turno con il 51,33% dei consensi, pari a 32.766 preferenze.

Carlo Costantini: Ex deputato ed ex consigliere regionale di 62 anni, Costantini è il candidato del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, appoggiato da cinque liste: due civiche ("Carlo Costantini Sindaco di Pescara" e "Per Te Faremo Grande Pescara"), oltre a Pd, M5s e Alleanza Verdi Sinistra - Radici in Comune. Nel 2019, Costantini ottenne il 6,35% dei voti con un progetto civico autonomo.

Domenico Pettinari: Ex consigliere regionale e insegnante di violino di 44 anni, Pettinari corre come candidato civico con due liste di supporto: "Pettinari Sindaco" e "Cittadini per Pescara". Pettinari è noto per essere stato un campione di preferenze nel passato.

Gianluca Fusilli: Ex deputato, agente assicurativo e ristoratore di 54 anni, Fusilli è sostenuto dalla lista "Stati Uniti d'Europa".

Contesto Elettorale

La sfida si preannuncia intensa, soprattutto considerando i risultati delle recenti elezioni regionali del 10 marzo scorso. In quell'occasione, il centrosinistra unito ha ottenuto il 52,29% dei consensi a Pescara, mentre il centrodestra ha raccolto il 47,71%.

Aspettative

Carlo Masci punta a replicare il successo del 2019, cercando di vincere nuovamente al primo turno. Tuttavia, il risultato delle regionali mette in luce un possibile vantaggio per il centrosinistra, che potrebbe influenzare l'esito delle comunali.

Le elezioni di quest'anno saranno cruciali per Pescara, segnando un passaggio importante verso la nascita di Nuova Pescara nel 2027, un cambiamento che richiederà una guida solida e visionaria.