Elezioni Europee: Scandalo per l'Assessore Cucchiarella, Beccata Due Volte in Sosta Vietata

La campagna elettorale di Laura Cucchiarella, assessore e candidata alle Europee con la Lega di Salvini, è finita nuovamente sotto i riflettori per le segnalazioni dell'avvocato Fausto Corti. Quest'ultimo ha denunciato per ben due volte in dieci giorni l'utilizzo di mezzi elettorali parcheggiati in aree con divieto di sosta.

Il primo episodio riguarda un camion "vela" con propaganda elettorale, fotografato mentre sostava sulle strisce pedonali vicino alla Fontana Luminosa. Qualche giorno dopo, un'auto elettorale è stata trovata in sosta vietata nell'area pedonale nei pressi di Via Verdi.

Questi incidenti rappresentano un doppio scivolone per la Cucchiarella, responsabile delle deleghe al traffico e alla polizia locale, oltre che alla sicurezza stradale e alla vivibilità. L'avvocato Corti, nel suo post su Facebook, ha evidenziato la situazione con queste parole:

"Un mezzo usato dall'Assessore al traffico per la sua campagna elettorale per la seconda volta in tre giorni parcheggiato in sosta vietatissima (nell'isola pedonale senza permesso). Poi non date la colpa a me, però ..."

L'integrità richiederebbe che l'assessore segnali l'accaduto al comando di polizia locale e subisca la relativa sanzione. È difficile pensare che proprio lei possa aver suggerito di utilizzare mezzi elettorali in aree dove la sosta è assolutamente vietata e il transito proibito.

Le foto che documentano gli episodi sono state pubblicate sul profilo Facebook dell'avvocato Fausto Corti.