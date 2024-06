Elezioni Europee e Comunali: Urne Aperte dalle 15

Oggi e domani gli elettori sono chiamati alle urne per le elezioni del Parlamento Europeo e per le amministrative in 98 comuni, tra cui Pescara, Montesilvano e Giulianova.

Per le Europee, le urne saranno aperte oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23. Gli abruzzesi iscritti nelle liste elettorali, che hanno compiuto 18 anni, possono votare tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta e, se desiderato, esprimendo preferenze per i candidati rispettando l'alternanza di genere. In Abruzzo, gli elettori sono 1.208.276, distribuiti in 1.634 seggi. La Circoscrizione Meridionale eleggerà 18 eurodeputati sui 76 spettanti all’Italia, con 12 liste in competizione. Il sistema è proporzionale senza coalizioni o premi di maggioranza, e le liste devono superare la soglia di sbarramento del 4%.

Amministrative: Focus su Pescara, Montesilvano e Giulianova

Nel contesto delle amministrative, Pescara è il comune più grande coinvolto, con quattro candidati a sindaco: Carlo Masci (centrodestra, uscente), Carlo Costantini (centrosinistra), Domenico Pettinari (Coalizione civica), e Gianluca Fusilli (Stati Uniti d’Europa). In caso di necessità, è previsto un ballottaggio. La scheda elettorale è azzurra e consente il voto disgiunto.

A Montesilvano, il sindaco uscente Ottavio De Martinis (centrodestra) sfida Fabrizio D’Addazio (centrosinistra). A Giulianova, la competizione è tra il sindaco uscente Jwan Costantini, Alberta Ortolani, Romolo Lanciotti, e Daniele Di Massimantonio.

Nella provincia di Chieti si voterà in 50 comuni, in quella dell’Aquila in 8 comuni, nel pescarese in 17 comuni e nella provincia di Teramo in 23 comuni.

I risultati dello scrutinio per le Europee e le Comunali saranno aggiornati domenica e lunedì su questo sito.